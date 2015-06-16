بالصور.. تكدس بسبب تعطل ماكينات الصرف الآلى لرواتب موظفى الوادى الجديد

تسبب تعطل ماكينات الصرف الآلى لبنك مصر فرع مدينة الخارجة، اليوم الثلاثاء، فى تكدس المواطنين، خاصة الموظفين الراغبين فى صرف رواتبهم قبيل بدء شهر رمضان الكريم، على ماكينات باقى البنوك

وتزاحم المواطنون على ماكينات الصرف على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة الشديدة فى الوقت الذى تعرضت ماكينات باقى البنوك لضغط شديد من الموظفين مما تسبب فى التزاحم عليها فى الوقت الذى اضطر آخرون للانتظار تحت أشعة الشمس الحارقة من أجل صرف الرواتب.

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وقال أحمد كامل، مدرس لغة إنجليزية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن ماكينات الصرف الآلى الخاصة ببنك مصر على الرغم من تركيبها حديثًا بمقر ديوان عام المحافظة ومديرية التربية والتعليم إلا أنها لا تعمل نهائيًا ولا يتم صيانتها أو حل مشاكل تعطلها من إدارة البنك وهو ما تسبب فى التزاحم على ماكينات الصرف الآلى لفروع باقى البنوك، مطالبًا المسئولين بالتدخل لحل المشكلة مراعاة لظروف الموظفين مع حلول شهر رمضان المعظم.



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