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بالصور.. تكدس بسبب تعطل ماكينات الصرف الآلى لرواتب موظفى الوادى الجديد

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تسبب تعطل ماكينات الصرف الآلى لبنك فرع مدينة الخارجة، اليوم الثلاثاء، فى تكدس المواطنين، خاصة الموظفين الراغبين فى صرف رواتبهم قبيل بدء شهر رمضان الكريم، على ماكينات باقى البنوك
>اليوم السابع -6 -2015

وتزاحم المواطنون على ماكينات الصرف على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة الشديدة فى الوقت الذى تعرضت ماكينات باقى البنوك لضغط شديد من الموظفين مما تسبب فى التزاحم عليها فى الوقت الذى اضطر آخرون للانتظار تحت أشعة الشمس الحارقة من أجل صرف الرواتب.
>اليوم السابع -6 -2015

وقال أحمد كامل، مدرس لغة إنجليزية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن ماكينات الصرف الآلى الخاصة ببنك مصر على الرغم من تركيبها حديثًا بمقر ديوان عام المحافظة ومديرية التربية والتعليم إلا أنها لا تعمل نهائيًا ولا يتم صيانتها أو حل مشاكل تعطلها من إدارة البنك وهو ما تسبب فى التزاحم على ماكينات الصرف الآلى لفروع باقى البنوك، مطالبًا المسئولين بالتدخل لحل المشكلة مراعاة لظروف الموظفين مع حلول شهر رمضان المعظم.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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