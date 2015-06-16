القضاء الإدارى يقضى بوقف جزائى شهر فى دعوى إقالة رئيس تحرير مجلة الأزهر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، وبسكرتارية سامى عبدالله، فى الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، ضد شيخ الأزهر، لإلزامه بإصدار قرار بإقالة محمد عمارة الإخوانى من رئاسة تحرير مجلة الأزهر، بوقف جزائى لمدة شهر.

وذكر "صبرى" فى دعواه: "بعد تأكيد الدستور على دور الأزهر المهم المحورى فى الحفاظ على صورة الدين الوسطى وتأكيده عدم قابلية شيخه للعزل وإعلان الحكومة أن الإخوان تنظيم إرهابى، مازال شيخ الأزهر يحتفظ بـ"محمد عمارة" رئيسًا لتحرير مجلة الأزهر التى حوّلها إلى مجلة إخوانية وطرحه الأفكار الطائفية ونشرها فى المجتمع المصرى.