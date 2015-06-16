بالصور…حمادة هلال :شاركت فى بطولة “ولى العهد” بسبب جودة فكرته

أكد الفنان حمادة هلال أن الفكرة الجيدة التى يقوم عليها مسلسل “ولي العهد” ،و”تماسك النص المكتوب”،كانوا من أهم أسباب موافقته على أن يخوض تجربة تقديم أول مسلسل درامى له،مؤكدا أنه سبق ورفض بطولة أعمالا أخرى لعدم جودتها.

> وعن دوره فى “ولي العهد” يقول حمادة .أقدم شخصية “خالد”،وهوالابن الوحيد لـ “أبو حطب” (عبد الرحمن أبو زهرة) الذي انتظر ولادته سنوات طويلة، حيث تزوّج من “جليلة” (لوسي) لتنجب له الولد الموعود، بعدما فقد الأمل في أن يرزق بصبي من زوجته الأولى التي أنجبت له فتاتين. وبالفعل، وضعت “جليلة” بعد فترة قصيرة من الزواج، ولي العهد “خالد”، وفتاتين أيضاً.

> ويضيف .يحاول خالد ان يحفظ العهد الذي قطعه لوالده، وهو أن يقوم بالاهتمام بشقيقاته إثر وفاته. ويؤدى اهتمامه المتزايد بهنّ إلى مشاكل مع زوجته “ندى” (مي سليم)، كما يحاول التصدي لأطماع عمّه الذي يسعى إلى الاستيلاء على الميراث.

> ويقول حمادة أن “الجمهور اعتاد متابعتي في السينما خلال السنوات الأخيرة، لكنني سأدخل في “ولي العهد” إلى البيوت لمدة 30 يوماً متتالياً في الشهر الكريم، ويجب أن نراعي فيما نقدمه هذا الأمر”.

> ويكمل “أحمد أبو زيد، كتب قصة بها أحداث كثيرة مشوقة، وجمع بين الكوميديا والتراجيديا و”الأكشن” والرومانسية، والمخرج محمد النقلي رجل مخضرم في عمله، وناجح”.

> وعن مشاركته البطولة مع الفنانة لوسي، يعلق حمادة “كل النجوم الذين في المسلسل من الأشخاص الذين استفدت منهم كثيراً، أما لفنانة لوسى فهي ممثلة وإنسانة رائعة، تعرف كيف تحضّر جيداً لعملها، وكيف تساعد العاملين معها على إخراج طاقاتهم ومواهبهم.

> . وعن عرض العمل حصرياً على “MBC مصر”، يقول هلال “أجمل خبر سمعته أن “ولي العهد” سيعرض من خلالها طوال الشهر الكريم، وأتمنى أن أكون مكسباً لهذه القناة، وأن أكون عند حسن ظن الجمهور”.

> يذكر أن “ولى العهد ؟”من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد النقلي،ويشارك فى بطولته علا غانم،ياسر جلال، ريم البارودي، إدوار،مي سليم،يوسف فوزي،انتصار،هبه مجدي،مي القاضي،أحمد عصام،كريم أبو زيد،محمد عبد الحافظ، والقدير عبد الرحمن أبو زهرة.