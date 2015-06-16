وفد منظمة العفو الدولية يزور اليمن غدا

يبدأ وفد من منظمة العفو الدولية زيارة لليمن غدا / الأربعاء / برئاسة دوناتيلا روفيرا المستشارة الخاصة فى المنظمة، ورشا محمد الباحثة الخاصة فى برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية ، فقد بعث فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة إلى محمود الجنيد مدير مكتب رئاسة الجمهورية رسالة بموعد الوصول وطلب عقد لقاء معه.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية ، فقد بعث فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة إلى محمود الجنيد مدير مكتب رئاسة الجمهورية رسالة بموعد الوصول وطلب عقد لقاء معه.
>وكانت أخر زيارة للمنظمة لليمن فى مايو الماضي.
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