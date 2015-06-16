قائد عمليات بغداد: تسلمنا 400 صاروخ أمريكى لمواجهة سيارات داعش المفخخة

أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبد الأمير الشمرى أن قيادة عمليات بغداد تسلمت 400 صاروخ أمريكى متطور مضاد للدروع من طراز (ايه تى فور) لمواجهة السيارات المفخخة التى يستخدمها تنظيم داعش الإرهابى، ويتم تدريب المقاتلين العراقيين عليه حاليا.

وكشف الشمرى- فى مؤتمر صحفى فى بغداد بعد ظهر اليوم الثلاثاء،عن أن القوات العراقية استخدمت فعليا الصواريخ الأمريكية فى معركة تحرير منطقة "البو سودة" بالرمادى مركز محافظة الأنبار قبل أيام.. لافتا إلى تقدم القوات العراقية فى مناطق شرق الكرمة وتحديدا بمنطقتى الصبيحات والبوسودة وتمكنت من صد هجوم لداعش بأربع سيارات مفخخة وقتلت كافة المهاجمين.

وأشار قائد عمليات بغداد إلى انه تم وضع خطة خاصة بشهر رمضان المبارك، ستشارك فى تنفيذها كل مفاصل قطاعات قيادة عمليات بغداد، لتأمين حماية المواطنين.. وقال: إننا بدأنا منذ العاشر من شهر يونيو الجارى فى حماية الأسواق التى يرتادها المواطنون استعداداً لشهر رمضان وكذلك شددنا الحماية على دور العبادة.

وتابع الشمرى: أنه ستكون هناك مناسبات خلال شهر رمضان وهى ليلة القدر وذكرى استشهاد الإمام على بن إبى طالب، حيث يتوجه الزائرون إلى مدينة النجف، مؤكدا أن "قيادة عمليات بغداد ستستنفر كل مواردها لحماية المواطنين خلال رمضان.

ومن جانبه، أشار مدير عام المنشآت الحيوية بوزارة الداخلية العراقى اللواء الركن عامر صدام إلى أنه من خلال الخطط الأمنية المركزية التى وضعتها قيادة عمليات بغداد كانت من حصة المديرية العامة لحماية المنشآت توفير الحماية اللازمة من خلال إجراءات الأمن الوقائى لكافة دور العبادة من الجوامع والحسينيات والقاعات الأخرى التى تقام فيها الشعائر الدينية بعد الإفطار فى رمضان.

وتابع : "كما أن هناك إجراءات تنسيقية تم التطرق لها ضمن الخطط المركزية الأمنية التى أعدتها قيادة العمليات والتى من خلالها يتم استثمار كافة الموارد البشرية لهذه المديرية المنتشرة فى عموم محافظة بغداد ومن خلال هذا التنسيق يمكن تأمين المعلومة الاستباقية مع الأجهزة الأمنية التنفيذية الأخرى لإحباط أى هجوم إرهابى أو تحاول أن تستهدف دور العبادة.

وعرض الناطق باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن صورا لعملية ضبط سبع عجلات ملغومة فى منطقة النخيب من خلال التعاون والتنسيق بين مديريتى استخبارات بغداد وكربلاء وخلية الصقور وضبط عجلة ملغومة ثامنة بمنطقة المنصور غربى العاصمة.

وقال معن انه "تم إلقاء القبض على كل أفراد الشبكة ويبلغ عددهم 16 متهما.. مشيرا إلى انهم اعترفوا بارتكاب عدة جرائم، منها استهداف الفنادق فى بغداد.

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