اعتقال داعية اسلامى اردنى بتهمة "التحريض على نظام الحكم"

اعتقلت الاجهزة الامنية الاردنية مساء أمس الاثنين داعية اسلامى يعمل استاذا جامعيا بتهمة "التحريض على نظام الحكم"، حسبما افاد مصدر قضائى الثلاثاء.

وقال المصدر طالبا عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس أن "مدعى عام محكمة امن الدولة اصدر قرارا بتوقيف اياد القنيبى بعد وضعه رسالة صوتية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بعنوان +الاردن نحو الهاوية+".

وأضاف أن "المدعى العام وجه للقنيبى تهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسى فى الاردن وقرر توقيفه 15 يوما على ذمة القضية".

وينتقد القنيبى المولود فى الكويت عام 1975 فى التسجيل الصوتى دعوة الرئيس الاسرائيلى السابق شيمون بيريز والرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى إلى المنتدى الاقتصادى العالمى فى البحر الميت الشهر الماضى وتوقيع مذكرة تفاهم لاستيراد الغاز من اسرائيل.

كما انتقد مشاركة الاردن فى مسيرة باريس ضد الارهاب بعد الهجوم على صحيفة شارلى ايبدو الساخرة مطلع العام الحالى.

كما انتقد القنيبى، الحاصل على شهادة الدكتوراه فى علم الادوية عام 2003 من جامعة هيوستن الاميركية فى ولاية تكساس ويعمل استاذ صيدلة فى جامعة العلوم التطبيقية، اقامة مهرجانات بمشاركة شبان وشابات وعروض ازياء وفعاليات اخرى.

وقال أن "هذه كلها بوادر جديدة غير مسبوقة فى المجتمع الاردنى تضاف إلى المنكرات والمصائب الكثيرة القديمة".

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