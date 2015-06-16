ائتلاف المعارضة السورية يعلن تشكيل قيادة عسكرية جديدة

أعلن الائتلاف الوطنى السورى المعارض، عن تشكيل "القيادة العسكرية العليا"، التى "تضمن تمثيل الكتائب والفصائل الفاعلة على الأرض".

وقال ائتلاف المعارضة السورية،الذى يتخذ من مدينة اسطنبول التركية مقرا لتحركاته، فى بيان له اليوم أرسل نسخة منه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"قررت الهيئة العامة للائتلاف تشكيل لجنة للعمل على تشكيل القيادة الجديدة، اعتمادا على معايير تم التوافق عليها، بالإضافة إلى تجميد المجلس العسكرى الأعلى للأركان، والإبقاء على ممثلى كتلة الأركان داخل الهيئة العامة، حتى تشكيل القيادة الجديدة".

كانت الهيئة العامة حددت منذ بضعة أيام خلال اجتماعاتها الأخيرة فى اسطنبول، مدة أقصاها شهر لإنهاء عمل اللجنة، التى تضم ممثلين من جميع كتل الائتلاف، تجرى تسميتهم خلال أسبوع واحد من اتخاذ القرار.

وأجل الائتلاف اجتماعات هيئته العامة إلى 30 يوليو المقبل،بسبب شهر رمضان، على أن تستمر الهيئة الرئاسية والسياسية بكامل صلاحياتها خلال هذه المدة.

ولم يوضح الائتلاف أى تفاصيل إضافية عن القيادة العسكرية بسبب الاحتياطات الأمنية.

>