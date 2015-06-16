لمريض الحساسية.. زور الدكتور قبل رمضان و5 نصائح لو عاوز تصوم

مريض الحساسية والصيام

نصائح وإرشادات يجب مراعاتها

الحساسية الصدرية أحد الأمراض التى تصيب الرئة، ويساهم إهمال المرضى المصابين بها لتناول العلاج المناسب فى تعرضهم لبعض المخاطر الصحية، وهو ما يستلزم المتابعة واستشارة الطبيب قبل صيام رمضان .>حول ذلك يقول الدكتور أحمد عبد الحفيظ أستاذ مساعد أمراض الصدر والحساسية بقصر العينى، إنه يجب على المرضى الذين يعانون من حساسية بالصدر ضرورة الذهاب للطبيب المختص قبل رمضان لتنظيم الجرعات الدوائية المقررة خلال شهر رمضان، حتى لا تتعارض تناول الجرعة العلاجية سواء أقراص وباخات مع الصيام لتجنبه المضاعفات.>ويستكمل د. أحمد قائلا "هناك بعض النصائح والإرشادات التى يجب على مرضى الحساسية الصدرية مراعاتها وأهمها":

1) عدم تعرض مريض الحساسية الصدرية للتغيرات الجوية المفاجئة من ساخن إلى بارد والعكس مثل الجلوس أمام مبردات الهواء عقب الاستحمام أو بعد العودة إلى المنزل من جو رطب.

>2)يجب الالتزام بتناول الأدوية حسب تعليمات الطبيب الفترة الزمنية المقررة للعلاج حتى تمثل الشفاء نهائيا .

>3)تجنب التعرض لمسببات الحساسية مثل التدخين والعطور والأتربة والأبخرة .

> 4)يجب على الأشخاص فى حالة وجود بلغم أو سعال بضرورة الذهاب إلى الطبيب المختص للاطمئنان على حالته الصحة .

>5)تجنب تناول الأطمعة المثيرات للحساسية مثل البيض والمأكولات البحرية والفراولة والموز.