وزير الآثار لليوم السابع: استرجعنا 460 أثرا من الخارج وأحبطنا تهريب 3آلاف

صرح الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، بأن الوزارة تقوم بمجهودات كبيرة للغاية مع جميع دول العالم التى توجد بداخلها آثار مصرية لإعادتها لبلادنا، قائلاً "نجحنا بالفعل خلال الفترة الماضية فى إعادة حوالى 450 قطعة أثرية من مختلف دول العالم، وتوجد حالياً داخل متاحف مصر ومخازن وزارة الآثار".

وأضاف الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" – على هامش زيارته لمحافظتى الأقصر وأسوان - أنه للحفاظ على الآثار من التهريب للخارج تم استحداث إدارة المنافذ، وهى متخصصة فى مراقبة الموانئ بمختلف مخارج ومنافذ مصر بأكلمها للحفاظ على آثار بلادنا من التهريب، وتمكنت الإدارة التى تعمل فى كل مكان (براً وبحراً وجواً) فى إعادة قرابة الـ3 آلاف قطعة أثرية قبيل تهريبها بواسطة عصابات سرقة الآثار، مضيفاً: "كما استحدثنا إدارة أخرى للأزمات والكوارث تكون مهمتها ملاصقة لإدارة المنافذ والتدخلات الفورية لحل أى أزمات متعلقة بالآثار".