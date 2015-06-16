القابضة لمياه الشرب تعلن الطوارئ بعد تغير لون المياه ونفوق أسماك بالمنوفية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عن رفع حالة الطوارئ وأقصى درجات التأهب بعد تغير لون المياه ووجود أسماك نافقة ناحية مركز السادات بمحافظة المنوفية.

وأوضحت الشركة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن المشكلة تنحصر بترعة التوانى المارة بقريتى الطرانة وكفر داود، وهذه الترعة لا يوجد عليها أية مآخذ لعمليات مياه الشرب وتختص برى الأراضى الزراعية فقط، كما تم إيقاف تشغيل المحطات على الرياح البحيرى فورا كإجراء احترازى وهى محطات "الطرانة – الخطاطبة – الهاويس"، لحين استيعاب الوضع، وتم تشغيل محطات بديلة لتوفير المياه للمواطنين.

جدير بالذكر أنه فور الإبلاغ قامت مديرية الشئون الصحية ممثلة فى الطب الوقائى بجمع عينات لعدد 12 عينة من مآخذ عمليات المياه وبعض المناطق بالترعة وتم أخذ عينة من الأسماك النافقة.

وتوضح الشركة أن ايقاف المحطات مستمر لحين إشعار آخر من مديرية الصحة وتقوم شركة المياه بالمنوفية برفع عينات دورية من محيط مآخذ المحطات المتوقفة كل نصف ساعة.

وتقوم الشركة بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا تجوب بالمناطق المتأثرة ويمكن للسادة المواطنين الاتصال بالخط الساخن 125 لطلب تلك السيارات .