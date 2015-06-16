أمن القاهرة يضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمنطقة السلام

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وبداخلها 6 قطع أسلحة نارية و302 جسم فرد خرطوش مُعد للتصنيع وكمية كبيرة من أدوات التصنيع وكيلو جرام من مخدر الحشيش، وجار تكثيف الجهود لضبط مالك الورشة .

كان تلقى رجال مباحث قسم شرطة أول السلام معلومات مفادها قيام "أحمد أ.ع" ومقيم دائرة قسم شرطة الزيتون – بإدارة ورشة مستأجرة كائنة بعقار بمنطقة أبو رجيلة بدائرة القسم – لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بالمواد المخدرة .

وعقب تقنين الإجراءات قامت الأجهزة الأمنية باستهداف الورشة وعُثر بداخلها على طبنجة عيار 9 محلية الصنع مُعدلة من صوت إلى حى و(203) جسم فرد خرطوش و( 4) فرد خرطوش تحت التصنيع و(1) مقروطة و (1) مقروطة كاملة و (27) ماسورة فرد و(2) ماسورة طويلة 4 أمتار، 22 سوستة فرد مصنعة، و2 تتك، و2 فتاش، 7 كعب إبرة، 45 سوستة فرد غير مصنعة ومعدات وأدوات التصنيع وكمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو وتبين عدم تواجد مستأجرها.

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