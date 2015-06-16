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أمن القاهرة يضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمنطقة السلام

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أمن القاهرة يضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمنطقة السلام أمن القاهرة يضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمنطقة السلام
نجح رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وبداخلها 6 قطع أسلحة نارية و302 جسم فرد خرطوش مُعد للتصنيع وكمية كبيرة من أدوات التصنيع وكيلو جرام من مخدر الحشيش، وجار تكثيف الجهود لضبط مالك الورشة .

كان تلقى رجال مباحث قسم شرطة أول السلام معلومات مفادها قيام "أحمد أ.ع" ومقيم دائرة قسم شرطة الزيتون – بإدارة ورشة مستأجرة كائنة بعقار بمنطقة أبو رجيلة بدائرة القسم – لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بالمواد المخدرة .

وعقب تقنين الإجراءات قامت الأجهزة الأمنية باستهداف الورشة وعُثر بداخلها على طبنجة عيار 9 محلية الصنع مُعدلة من صوت إلى حى و(203) جسم فرد خرطوش و( 4) فرد خرطوش تحت التصنيع و(1) مقروطة و (1) مقروطة كاملة و (27) ماسورة فرد و(2) ماسورة طويلة 4 أمتار، 22 سوستة فرد مصنعة، و2 تتك، و2 فتاش، 7 كعب إبرة، 45 سوستة فرد غير مصنعة ومعدات وأدوات التصنيع وكمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو وتبين عدم تواجد مستأجرها.
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