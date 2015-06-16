الدفاع بقضية "سوديك" يطالب بتأجيل المرافعة للاطلاع على مذكرة النيابة

طالب فريق الدفاع عن المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"سوديك "والمتهمين بإهدار المال العام عن طريق تخصيص أرض لشركة "سوديك"، المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، بتأجيل مرافعة فريق الدفاع فى القضية، للاطلاع على المذكرة القانونية المقدمة من النيابة العامة، بجلسة اليوم و الرد على مرافعة النيابة .

وأكد الدفاع خلال الجلسة، على ضرورة التأجيل ، حتى يتسنى للدفاع الرد على مرافعة النيابة والاتهامات التى ستوجهها للمتهمين، وأنه سيتم إعداد مذكرة قانونية للتقدم بها فى الجلسة القادمة ، تتضمن الردود القانونية على هذه الاتهامات، والتى سيستند إليها الدفاع فى مرافعته.

والمتهمون فى القضية هم كلا من محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، و فؤاد مدبولى ، وحسن خالد ، ومحمد أحمد محمد، المسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تعقد الجلسة بمحكمة التجمع الخامس، أمام الدائرة 24 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية كلا من المستشارين جمال أبوطالب ، وحسن السيد، وسكرتارية إبراهيم أحمد، محمد عبد العزيز.

وسبق أن قضت محكمة جنايا ت القاهرة، بالسجن المشدد خمس سنوات، لإبراهيم سليمان، ورجل الأعمال الهارب، مجدي راسخ، والحبس عامًا مع الشغل لعزت عبد الرؤوف عبد القادر، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقًا، وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه، وإلزام سليمان وراسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغًا مساويًا لمبلغ الرد، وعاقبت بقية المتهمين، وهم فؤاد مدبولي، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبد الدايم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، إلا أنَّ محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى

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