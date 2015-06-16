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الأزهر يتبرأ من إساءة محمد عمارة للمسيحية

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الأزهر يتبرأ من إساءة محمد عمارة للمسيحية الأزهر يتبرأ من إساءة محمد عمارة للمسيحية

أحمد الطيب

تبرأ الأزهر الشريف في بيان له اليوم من أساءة د. محمد عمارة عضو مجمع البحوث الاسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر للمسيحية في الكتاب الملحق الذي نشر مع مجلة الأزهر العدد الشهري لشهر شعبان والذي أثار حفيظة المسحيين حيث أهان في الكتاب الديانة المسيحية وأكد أن الإسلام جاء بسبب ضعف هذه الديانة الفاشلة.

وقال الأزهر في بيان له اليوم :” أن كتاب “دراسات غربية تشهد لتراث الإسلام” الذي ارفق بمجلة الأزهر يعبر عن رأي المستشرق مونتجومري، وان مقدمة د. محمد عمارة للكتاب لا تعبر عن رأي مجلة الأزهر.

وقال البيان :” إن ما ورد في كتاب (دراسات غربية تشهد لتراث الإسلام) من عبارة أثارت الجدل، إنما هي عبارة قالها المستشرق مونتجومري وات في كتابه “الإسلام والمسيحية في العصر الحاضر”، الذي نشرته مكتبة الأسرة والهيئة المصرية العامة للكتاب (سنة 2001م)، وأُعِيدت مقتطفات منه في الكتاب الملحق بمجلة الأزهر، مؤكدا أنَّ هذا الرأي الذي ذهب إليه المستشرق البريطاني لا يُعبِّرُ عن مجلة الأزهر الشريف.

وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أحال د. محمد عمارة إلى نيابة أمن الدولة العليا بعد البلاغ الذي تقدم به المستشار نجيب جبرائيل لإهانته للديانة المسيحية ووصفها بـ الفاشلةK ، حيث حمل البلاغ رقم 11426 لسنة 2015 عرائض النائب العام.

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