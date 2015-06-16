هيئة علماء السودان تدين اتهامات الجنائية الدولية ضد «البشير»

أدانت “هيئة علماء السودان” الاتهامات الموجهة من المحكمة الجنائية الدولية، ضد الرئيس السوداني عمر البشير.

وقال محمد عثمان صالح، رئيس هيئة علماء السودان، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، إن “الهيئة ظلت تتابع منذ البداية مسرحية المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس البلاد، كما أدانت توجهات هذه المحكمة السياسية العنصرية التى تستهدف تركيع الزعماء والقادة الأفارقة دون نظرائهم من قادة العالم”.

وأضاف البيان أنه لم تظهر “أى توجهات أو مبادرات لهذه المحكمة منذ إنشائها لإدانة المجرمين الحقيقيين من الاستعماريين والصهاينة”، وتابع “هذه المحكمة سياسية ومجافية لروح للعدالة، والأدلة على ذلك كثيرة”.

وذكرت الهيئة فى بيانها أن “ما حدث فى رحلة الرئيس إلى جنوب إفريقيا وتصدى بعض أدعياء العدالة، لمحاولة الإحاطة به يقف دليلا وشاهدا على أن ذات الخصوم هم من يزعمون الدفاع عن العدالة”.

وغادر الرئيس السودانى عمر البشير جنوب إفريقيا، ظهر أمس الإثنين، بعد مشاركته فى القمة الإفريقية الخامسة والعشرين التى استضافتها جوهانسبرج، منهيا جدلا عالميا بشأن احتمال اعتقاله بناء على قرار محكمة جنوب إفريقية بمنع مغادرته البلاد.

وغادرت طائرة البشير مطار جوهانسبرج أثناء انعقاد جلسة محكمة لإصدار قرار بشأن اعتراض وزارة العدل فى جنوب إفريقيا على الطلب القضائى الخاص بمنع الرئيس السودانى من مغادرة البلاد بناء على طلب المحكمة الجائية الدولية.