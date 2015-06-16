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المتهم في خلية الظواهري يرفض الترافع عنه بعد مبايعة «البغدادي»

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المتهم في خلية الظواهري يرفض الترافع عنه بعد مبايعة «البغدادي» المتهم في خلية الظواهري يرفض الترافع عنه بعد مبايعة «البغدادي»

16 يونيو 2015 | 3:25 مساءً

أرشيفية

أبدى عمار رمضان ممدوح المتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الظواهري” ، والذي أعلن بيعته بجلسة اليوم لزعيم تنظيم داعش “أبو بكر البغدادي”، رفضه لترافع أيًا من المحامين عنه، وذلك بعدما سمحت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فهمى، بدخوله مُجددًا إلى قاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة، للاستماع الى مرافعة دفاعه بالدعوى.

وقال المتهم إنه لا يعترف بأي محامي يترافع عنه او بأي قضاء لا يحكم بشرع الله وفقًا لقوله، مستشهدًا بالآية الكريمة: ” ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون”، لتأمر المحكمة بإثبات جميع أقواله بمحضر الجلسة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من «العناصر الإرهابية» شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.

عاجل 2015-06-16

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