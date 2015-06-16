واصل الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم زياراته للاستراحات المخصصة للمعلمين المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة، للاطمئنان على حالتها، ورافقه خلال الزيارة الأستاذ محمد سعد رئيس عام الامتحانات.
> قام الوزير بزيارة استراحة مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود التابعة لإدارة الدقى التعليمية بمحافظة الجيزة وكان فى استقباله الدكتورة بثينة كشك مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.
> وسأل الوزير المعلمين عن مستوى الاستراحة ومدى جاهزيتها، مؤكدا على توفير احتياجاتهم والعمل على راحتهم حتى تليق بهم.
> وتفقد الوزير الاستراحة، واطمأن على توفير كل التجهيزات المناسبة، وتوفير كل سبل الراحة للمعلمين بالشكل الذى يليق بمكانة المعلم.
> أكد المعلمون أن مستوى الاستراحات فوق الممتاز وأن القائمين عليها يوفرون لهم جميع احتياجاتهم .
> ودار حوار بين المعلمين والوزير والذى أكد من خلاله ضرورة ضبط اللجان، والالتزام بالتعليمات والإجراءات الخاصة بأعمال الامتحانات.
وزير التعليم يواصل جولاته للاطمئنان على استراحات الثانوية العامة
واصل الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم زياراته للاستراحات المخصصة للمعلمين المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة، للاطمئنان على حالتها، ورافقه خلال الزيارة الأستاذ محمد سعد رئيس عام الامتحانات.