ضبط تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالاسكندرية

تمكن رجال مباحث مديرية امن الاسكندرية من ضبط تشكيل عصابي ، تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المساكن بمدينة الاسكندرية.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشرقاوى مساعد الوزير مدير أمن الأسكندرية مجموعة من البلاغات عن سرقة عدد من المساكن والفيلات.

وقام العميدشريف عبد الحميد مدير فرع المباحث الجنائية بالاسكندريه بأعداد فريق بحث، لكشف غموض وقائع السرقات وضبط مرتكبيها ، حيث دلت التحريات أن وراء السرقات تشكيلا عصابيا .

وبعد تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مجموعة مكافحة سرقات المساكن والمتاجر ، من ضبط أفراد تشكيل عصابي مكون من ” 2 ” متهم و هم :-

> 1) محمود ر م سن 17 بدون عمل مقيم دائرة قسم الدخيله السابق اتهامه في عدد 25 قضية “سرقة ”

> 2) مصطفى ط م سن 20 عامل مقيم دائرة قسم الدخيله السابق اتهامه في عدد 4 قضايا “سرقة ”

> و بمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات و الضبط؛ اعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن والفيلات بإسلوب كسر الباب و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما اعترفا بارتكاب عدد ” 11 ” حادث سرقة.

وجاري تحرير محضر با الواقعه وعرض المتهمين علي النيابة.