أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ضبط تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالاسكندرية

Google+ Print
ضبط تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالاسكندرية ضبط تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالاسكندرية

أرشيفية

تمكن رجال مباحث مديرية امن الاسكندرية من ضبط تشكيل عصابي ، تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المساكن بمدينة الاسكندرية.

بدأت الواقعة بتلقي  اللواء محمد الشرقاوى  مساعد الوزير مدير أمن الأسكندرية مجموعة من البلاغات عن سرقة عدد من المساكن والفيلات.

وقام العميدشريف عبد الحميد  مدير فرع المباحث الجنائية بالاسكندريه بأعداد فريق بحث، لكشف غموض وقائع السرقات وضبط مرتكبيها ، حيث دلت التحريات أن وراء السرقات تشكيلا عصابيا .

وبعد تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مجموعة مكافحة سرقات المساكن والمتاجر ، من ضبط أفراد تشكيل عصابي مكون من ” 2 ” متهم و هم :-
> 1) محمود ر م سن 17 بدون عمل مقيم دائرة قسم الدخيله السابق اتهامه في عدد 25 قضية “سرقة ”
> 2) مصطفى ط م سن 20 عامل مقيم دائرة قسم الدخيله السابق اتهامه في عدد 4 قضايا “سرقة ”
> و بمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات و الضبط؛ اعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب سرقات المساكن والفيلات بإسلوب كسر الباب و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما اعترفا بارتكاب عدد ” 11 ” حادث سرقة.

وجاري تحرير محضر با الواقعه وعرض المتهمين علي النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟