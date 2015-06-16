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محافظ الوادي الجديد يعتمد حركة تنقلات رؤساء القرى بالمحافظة

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محافظ الوادي الجديد يعتمد حركة تنقلات رؤساء القرى بالمحافظة محافظ الوادي الجديد يعتمد حركة تنقلات رؤساء القرى بالمحافظة

اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد

أصدر اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد قرارا يشمل أكبر حركة تغييرات وتنقلات بين رؤساء القرى بالمراكز الإدارية الخمس بالمحافظه .
> حيث تم تعيين عدد 8 رؤساء وحدات محليه جدد تغيير عدد 20 رئيس وحده محليه من قريه لاخرى واستمرار عدد 19 فى مواقعهم ،
> الجدير بالذكر ان عدد الوحدات المحليه بالمحافظه 47 وحده محليه منها 8 وحدات بالخارجه و8 بباريس و18 بالداخله و7 ببلاط و6 بالفرافره .

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