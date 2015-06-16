محافظ الوادي الجديد يعتمد حركة تنقلات رؤساء القرى بالمحافظة

أصدر اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد قرارا يشمل أكبر حركة تغييرات وتنقلات بين رؤساء القرى بالمراكز الإدارية الخمس بالمحافظه .

> حيث تم تعيين عدد 8 رؤساء وحدات محليه جدد تغيير عدد 20 رئيس وحده محليه من قريه لاخرى واستمرار عدد 19 فى مواقعهم ،

> الجدير بالذكر ان عدد الوحدات المحليه بالمحافظه 47 وحده محليه منها 8 وحدات بالخارجه و8 بباريس و18 بالداخله و7 ببلاط و6 بالفرافره .