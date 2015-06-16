بالصور.. محافظ بني سويف يكرم أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية‎

أكد المستشار محمد سليم، محافظ بني سويف، على أن مستوى التعليم الموجود بأي بلد هو من المعايير الأساسية، التي تحدد تقدمه ونهوضه على كافة المستويات، مشيراً أن مصر تحتاج إلى جهود كل مخلص في عمله، مؤكداً على أن المحافظة، تضع في مقدمة أولوياتها النهوض بمستوى الخدمة التعليمية، مشدداً على أهمية تقديم مستوى تعليم مًتميز، لخلق أجيال قادمة متحضرة هم السواعد الحقيقية لبناء وتقدم الوطن.

جاء ذلك خلال تكريم المحافظ، للأوائل في الشهادتين الابتدائية والإعدادية في الحفل الذي أُقيم بنادي الإدارة المحلية كورنيش النيل بمدينة بني سويف، حيث أشار المحافظ، أن التكريم اليوم ليس للمتفوقين فقط، ولكن لكل من ساهم في تخريج هذا المتفوق وساعده، ووفر له كل العناية سواء الآباء أو الأمهات أو المدرسين أو الإداريين، فكل هؤلاء شاركوا في إعداد المتفوق، حتى وصل لمستوى متميز.

وقام “سليم”، بتكريم أوائل الشهادة الإعدادية وهم “جونير صفوت فرج عبد الملاك” بمدرسة بلفيا ع بنات بإدارة بني سويف، و”إسلام جابر سلامة” بمدرسة طيبة الخاصة باهناسيا، و”حسام حمدي محمد عويس” بمدرسة الشهيد إسماعيل أحمد عيد بإدارة بني سويف، و”أروى محمد جمال حسن محمد” بمدرسة ببا الحديثة بنات ببا، و”سهيلة أحمد حسين محمد” بمدرسة الدعوة الإسلامية بني سويف، و”محمود أحمد ربيع عبد الحميد” بمدرسة أنور السادات ببني سويف، و”آية جمال طه إبراهيم” بمدرسة طيبة الخاصة اهناسيا، و”أماني ربيع محمد عثمان” بمدرسة ياسر طلب بني سويف، و”مادونا موريس إبراهيم ” بمدرسة الدعوة الإسلامية بني سويف، و”إسراء جمال عويس محمد” بمدرسة بني سويف الجديدة الإعدادية المُشتركة، و”دعاء حامد شوقي أحمد” بمدرسة الصفا الإعدادية بنات بني سويف، و”هاجر عبد التواب عبد الواحد محمد” مدرسة دلاص الإعدادية بنات ناصر، و”شروق إسماعيل علي محمد” بمدرسة بني سويف الجديدة الإعدادية المشتركة.

وتم تكريم الأوائل في الشهادة الابتدائية، وهم:” سارة وائل محمد هاشم” بمدرسة الحلابية بنات بإدارة بني سويف، و”جيهان طه محمد” بمدرسة الشنطور المجمعة بإدارة سمسطا، و”أحمد حمدي عبد الرحيم” بمدرسة الدعوة الإسلامية بالفشن ، و”وليد تامر أبو بكر” بمدرسة سان مارك بإدارة بني سويف، و”شهد حمدي خلف” بمدرسة بليفيا بإدارة بني سويف، و”بيشوي ألبير أمين ناشد” بمدرسة الراهبات بإدارة بني سويف، و”رضوى محمود محمد” بمدرسة السيدة عائشة بني سويف، و”هنا حسام الدين عبد المنعم” بمدرسة سان مارك بإدارة بني سويف، و”أميرة صبري أحمد” مدرسة دشطوط المُشتركة بإدارة سمسطا، و”مريم محمد عبد العظيم” مدرسة تزمنت بنات بإدارة بني سويف، و”أية علي مصطفى” مدرسة الحلابية بنات بإدارة بني سويف، و”أحمد محمد عبد العزيز” بمدرسة الشناوية المُشتركة بإدارة ناصر، و”أحمد محمد عبد العظيم” بمدرسة فيوتشر ستارز بإدارة بني سويف.

كما منح المحافظ، الأوائل شهادات تقدير، و” أجهزة تابلت “، وكرم المحافظ، رؤساء لجان النظام والمراقبة للشهادتين الابتدائية العامة والإعدادية العامة.

وحضر التكريم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والآباء والمعلمين، وعددٍ من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ويذكر أن المحافظ، قد اعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح بالشهادة الإعدادية 78.2%، ونسبة النجاح بالشهادة الابتدائية 75.63%.