القبض على رجل وزوجته لاستخدامهما الأطفال فى أعمال التسول بالإسكندرية

تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية من ضبط سيدة وزوجها مسجلين خطر كونا تشكيلاً عصابياً لاستغلال الأحداث فى التسول، فى إطار الجهود الأمنية المبذولة التى تهدف إلى حماية الطفولة والأمومة والتطبيق الحاسم لقانون الطفل ومكافحة الظواهر الإجرامية المتعلقة بالأحداث واستغلالهم وإفسادهم وضبط مرتكبيها ومكافحة ظاهرة أطفال الشوارع.

وكان عدد من نشطاء الفيس بوك تداولوا صورا لرجل وسيدة وبصحبتهما ثلاثة أطفال داخل ترام المدينة واستغلالهم فى التسول.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المتهمين وضبطهم، حيث أسفرت جهود ضباط قسم مباحث رعاية الأحداث بمديرية أمن الإسكندرية عن تحديد وضبط المتهمين من خلال أحد الأكمنة المُعدة لضبطهما وهما كل من "محمد.م.م" 34 سنة عاطل، مقيم بدائرة الجمرك، مسجل شقى خطر "مخدرات" والسابق اتهامه فى 20 قضية (مخدرات – تشرد – فعل فاضح – تسول) آخرهم القضية 3681/2002 جنح العطارين "تشرد".

كما تم ضبط "أمل.م.ع" 29 سنة "زوجة الأول" مقيمة بذات العنوان.. والسابق اتهامها فى 9 قضايا "دعارة - تشرد – سلاح أبيض – ضرب – فعل فاضح – تسول" آخرهم القضية رقم 12944/2005 جنح العطارين "تسول" أثناء تواجدهما بمنطقة سيدى جابر الشيخ بدائرة قسم سيدى جابر وبصحبتهما ع (2) حدث نجلى المذكورين، أثناء استغلالهما فى أعمال التسول.

اعترف المتهمان بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالبشر باستغلال الأحداث فى أعمال التسول بوسائل المواصلات والميادين العامة.

كما أضافا بسابقة استغلال كل من الطفلين "نبيل.ع.ع" سن 3، وشقيقه "هشام" سن 4 بأعمال التسول، حيث قاما بإعادتهما لوالدهما عقب علمهما بنشر صورهما على مواقع التواصل الاجتماعى.

وتم استدعاء والد الطفلين "عمرو.ع.م" 35 سنة ومقيم بدائرة القسم، حيث أكد أن زوجته "شيماء.ن.ع" سلمت طفليها للمتهمين المضبوطين منذ حوالى أسبوعين لخلافات زوجية بينهما عقب قيامها بترك منزل الزوجية وهروبها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات وقررت إيداع الأطفال الأربعة إحدى دور الرعاية الاجتماعية.