متهم بـ"خلية الظواهرى الإرهابية" للمحكمة: "لن أحاكم إلا بشرع الله"

رفض المتهم عمار ممدوح، الذى أعلن بيعته "لأبو بكر البغدادى الداعشى" الدفاع عنه من أى محام بالجلسة، وذلك بعد أن سمحت هيئة محكمة جنايات القاهرة بدخوله القاعة بعد استبعاده للاستماع إلى مرافعة دفاعه بالقضية المعروفة إعلاميا "بخلية الظواهرى الإرهابية".

وقال المتهم إنه لا يعترف بأى محام يترافع عنه او بأي قضاء لا يحكم بشرع الله على حد قوله، مستدلا بالآية الكريمة "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون"، وأثبتت المحكمة جميع أقواله بمحضر الجلسة.

كان المتهم عمار ممدوح قد وجه حديثه للمحكمة قائلا "أنا أشهدكم بأنى أبايع من هنا أمير المؤمنين أبو بكر البغدادى القريشى، أنا وعادل حبارة، وأن "دولة الإسلام قادمة" قبل استبعاده من الجلسة فيما دفع دفاعه بعرضه على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لإصابته بمرض عصبى.

تعقد الجلسة أمام الدائرة 11 بمحكمة الجنايات، والمختصة بنظر قضايا الإرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وعمرو ريان، وسكرتارية حمدى الشناوى، بمقر معهد أمناء الشرطة فى طرة.

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