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القبض على موظف بريد فى قنا بتهمة اختلاس 34 ألف جنيه من حسابات التوفير

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القبض على موظف بريد فى قنا بتهمة اختلاس 34 ألف جنيه من حسابات التوفير القبض على موظف بريد فى قنا بتهمة اختلاس 34 ألف جنيه من حسابات التوفير
ألقت الأجهزة الأمنية التابعة لإدارة النقل والمواصلات، اليوم الثلاثاء، القبض على موظف ببريد المحروسة فى قنا بتهمة اختلاس 34 ألف جنيه من حسابات التوفير.

البداية عندما تلقى اللواء السيد جاد الحق، مساعد الوزير للنقل والمواصلات، إخطارا بضبط "أحمد ع ى" 35 سنة معاون مكتب بريد المحروسة التابع لمنطقة بريد قنا لاتهامه باختلاس مبلغ 34000 جنيه، من حسابات التوفير بالمكتب محل عمله بالإضافة لفوائد التأخير ليصبح الإجمالى 47209 جنيهات.

وذلك عن طريق التلاعب فى أرصدة الحسابات الخاصة بالعملاء والاستيلاء عليها لنفسه دون وجه حق، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 ح، إدارة شرطة البريد وأرسل بالمتهم لقسم شرطة قوص لقيده وعرضه على النيابة.

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