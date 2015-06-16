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العثور على جثة غارقة بمياه النيل بالقناطر الخيرية

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العثور على جثة غارقة بمياه النيل بالقناطر الخيرية العثور على جثة غارقة بمياه النيل بالقناطر الخيرية
عثر أهالى مدينة القناطر على جثة مجهولة الهوية طافية بمياه نهر النيل بالقرب من منطقة باسوس، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق بإشراف المستشار عمرو سامى المحامى الأول لنيابات جنوب بنها .

تلقى اللواء عبد العظيم نصر الدين مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز القناطر الخيرية، يفيد تلقيه بلاغا من الأهالى بوجود جثة طافية بمياه نهر النيل بناحية باسوس دائرة المركز، انتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة.

بالفحص تبين أن الجثة لشخص فى العقد الثالث من العمر قمحى البشرة ذو شعر أسود ومتوسط البنية، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية ولم يعثر معه على ثمه أوراق تفيد فى تحديد شخصيته ولم يتعرف عليه أحد من أهالى المنطقة، فتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى القناطر الخيرية.

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة اسفكسيا الغرق، ونفى وجود شبهة جنائية فى الوفاة.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 3974 ادارى مركز القناطر الخيرية لسنة 2015، وبعرضه على النيابة العامة كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وتحديد شخصية المتوفى.

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مصر 365