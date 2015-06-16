د. خالد عمارة يكتب: صيام رمضان وعلاقته بالعظام

صيام رمضان يعتبر من العبادات التى يتعلم منها الإنسان الكثير، ليس فقط على المستوى الروحى من التواصل مع الله، ولكن أيضاً على المستوى الجسدى من تدريب للتحكم فى الرغبات وتنظيم لمواعيد الأكل والشرب والمشاركة بين كل أفراد المجتمع فى مواعيد الطعام، وعبادة الصيام موجودة فى الكثير من الديانات والبعض يسأل عن الصيام وعلاقته بالعظام.

بالنسبة للشخص الطبيعى فلا يوجد أى تأثير ضار على العظام، حيث إن كميات الأكل والشرب التى يتناولها الإنسان خلال فترة الإفطار من المغرب إلى الفجر تكون كافية للحفاظ على قوة الجسم والعظام والعضلات ومناسبة لتعمل بكفاءة طوال الوقت.

أما بالنسبة للمرضى بعد جراحات العظام فقد توافق العديد من الفقهاء على أن الحقن الدوائية بجميع أنواعها (وريد أو عضل أو تحت الجلد) لا تفطر ولا تتعارض مع الصيام طالما أن نية الصيام قائمة، حيث إن هذه الحقن لا تدخل إلى جوف الإنسان ولا يتم استعمالها كنوع من الطعام أو الشهوة، كما أن الغذاء فى فترة الإفطار يكون كافياً لتوفير المواد الغذائية اللازمة لبناء الأنسجة والعظام بعد الجراحة، أما أغلب أدوية العظام مثل المضادات الحيوية أو الأدوية المضادة للالتهابات أو المسكنات فيمكن توزيعها أثناء فترة الإفطار وبنفس الفاعلية.

بالنسبة للرياضيين فيكون أفضل أوقات ممارسة الرياضة هى بعد الإفطار بساعتين أو ثلاثة، كما يمكن ممارسة رياضات خفيفة قبل الإفطار مباشرةً، لكن لا يجب أن تكون رياضات شديدة أو ثقيلة، لأن الجسم يحتاج لبناء العضلات أثناء الرياضية إلى توفر المواد الغذائية فى الدم، ومن ناحية أخرى أن لا تكون المعدة ممتلئة، لذلك فأفضل الأوقات يكون بعد الإفطار بثلاثة ساعات أو أكثر، ويجب أن تتوفر السوائل بكميات كافية قبل وأثناء وبعد التمرين لتعويض الفاقد من السوائل والأملاح ولبناء الأنسجة.

هناك بعض الأمراض القليلة التى تحتاج إلى مراجعة طبيب باطنى وليس عظام لتحديد إمكانية الصيام والطريق الآمن للصيام، ومن أمثلة هذه الأمراض مرض السكر أو الكبد، لكن أغلب هذه الأمراض يستفيد من الصيام بشرط مراجعة الطبيب المعالج والمختص وعمل التحاليل الطبية والأشعات المناسبة لتقييم الحالة قبل الشهر الكريم.