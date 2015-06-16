35 ندوة وعرض فني بقصر ثقافة أسيوط في رمضان

صرح عبد العال زهران، مدير عام قصر ثقافة أسيوط، بإنهاء فرع ثقافة أسيوط، الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الكريم والاحتفال به، وذلك من خلال عقد 15 ندوة وسهرة دينية، و20 عرض فني، بالإضافة إلى 8 مسابقات، وابتهالات وأناشيد، يلقيها بعض المشايخ والمُحاضرين، وذلك خلال الفترة من 8 رمضان وحتى 22 رمضان.

وأضاف “عبد العال”، أن الاحتفالات ستقام بجميع مراكز المحافظة، ليستفيد بها جميع أبناء المحافظة، موضحاً أن الاحتفالات تضم 15ندوة وسهرة دينية، و20 عرض فني، و13 سهرة مركزية، و11 أمسية شعرية، كما سيتم الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان، بقصر ثقافة أسيوط، وعمل عروض فنية لفرقة الفنون الشعبية والتنورة، بالإضافة إلى أمسية شعرية، فضلاً عن عمل ورشة فنية بمركز ساحل سليم تحت إشراف أحد المتخصصين في الفن التشكيلي، وندوات دينية للمرأة وللأطفال.

وأكد “عبد العال”، على الدعم المُقدم من قِبل الجهات التنفيذية بالمحافظة، والذي سيكون تحت رعاية المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط للاحتفال بهذا الشهر العظيم، وتثقيف المواطنين دينياً، وكيفية استغلال الشهر الكريم في زيادة الأعمال الخيرية ومساعدة الفقراء.