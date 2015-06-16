مصر تقرر مد استمرار فتح معبر فح ليومين إضافيين حتي مساء الجمعة

قررت مصر مد فتح معبر رفح من الجانبين يومين إضافيين ليتم إغلاقه مساء الجمعة القادمة لمرور جميع الحالات.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يقرر فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي مد العمل بمعبر رفح البري، تضامنا مع الأخوة الفلسطينيين في قطاع غزة.

كانت السلطات المصرية قد قررت أمس مد فتح معبر رفح من الاتجاهين يومي الثلاثاء والأربعاء، بناء على تعليمات الرئيس المصري عبدالفتاحالسيسي ، تضامنا مع الفلسطينيين في قطاعغزة ، لرفع المعاناة عنهم طبقا للآليات المتفق عليها.

> فيما بلغ إجمالي عدد العابرين لمعبر رفح البري في اليوم الثانى لافتتاحه، الأحد، 953 فردًا بين مصر وقطاع غزة، حيث وصل إلى مصر من قطاع غزة 543 فردًا، وغادر مصر إلى قطاع غزة 410 أفراد.

> من جانبه، وجه سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير جمال الشوبكي، الشكر للسيسي، الذى أصدر تعليماته بمد العمل بمعبر رفح البري.

> يذكر أن مصر قد استجابت لطلب الرئيس الفلسطيني محمودعباس بفتح معبر رفح البري تسهيلا على أبناء قطاع غزة قبيل شهر رمضان.

> كانت السلطات المصرية قد وافقت على فتح ميناء رفح البرى، اعتبارا من السبت ولمدة 3 أيام.