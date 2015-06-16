أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مصر تقرر مد استمرار فتح معبر فح ليومين إضافيين حتي مساء الجمعة

Google+ Print
مصر تقرر مد استمرار فتح معبر فح ليومين إضافيين حتي مساء الجمعة مصر تقرر مد استمرار فتح معبر فح ليومين إضافيين حتي مساء الجمعة

معبر رفح

قررت مد فتح معبر رفح من الجانبين يومين إضافيين ليتم إغلاقه مساء  الجمعة القادمة لمرور جميع الحالات.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يقرر فيها الرئيس عبدالفتاح مد العمل بمعبر رفح البري، تضامنا مع الأخوة الفلسطينيين في قطاع غزة.

كانت السلطات المصرية قد قررت أمس  مد فتح معبر رفح من الاتجاهين يومي الثلاثاء والأربعاء، بناء على تعليمات الرئيس المصري عبدالفتاحالسيسي ، تضامنا مع الفلسطينيين في قطاعغزة ، لرفع المعاناة عنهم طبقا للآليات المتفق عليها.
> فيما بلغ إجمالي عدد العابرين لمعبر رفح البري في اليوم الثانى لافتتاحه، الأحد، 953 فردًا بين مصر وقطاع غزة، حيث وصل إلى مصر من قطاع غزة 543 فردًا، وغادر مصر إلى قطاع غزة 410 أفراد.
> من جانبه، وجه سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير جمال الشوبكي، الشكر للسيسي، الذى أصدر تعليماته بمد العمل بمعبر رفح البري.
> يذكر أن مصر قد استجابت لطلب الرئيس الفلسطيني محمودعباس بفتح معبر رفح البري تسهيلا على أبناء قطاع غزة قبيل شهر رمضان.
> كانت السلطات المصرية قد وافقت على فتح ميناء رفح البرى، اعتبارا من السبت ولمدة 3 أيام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا