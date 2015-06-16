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«داعش» يذبح قاضية تدمر ومسؤول مستودعات جيش الإسلام بسوريا

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«داعش» يذبح قاضية تدمر ومسؤول مستودعات جيش الإسلام بسوريا «داعش» يذبح قاضية تدمر ومسؤول مستودعات جيش الإسلام بسوريا

داعش

أعدم تنظيم “داعش”، اليوم الثلاثاء، القاضية غادة جمعة، رئيس النيابة العامة  بمدينة تدمر، و3 من مساعديها، رميًا بالرصاص وذبحًا بريف حمص بسوريا.

وقال التنظيم الإرهابى فى بيانٍ له، إن الحكم بالإعدام نُفِّذ بحق القاضية التى كانت تشغل منصب رئيس النيابة العامة التابعة للنظام السورى فى مدينة تدمر، وذبحًا بحق المساعد أول طارق أبوالعيلة، والذى كان يخدم فى فوج الهجانة التابع للنظام بالمحطة الثالثة قرب المدينة، إضافة إلى شخصين آخرين بتهمة التعامل مع قوات النظام السورى.

كما أعدم “داعش” عبد الله بشير أنيس، مسؤول مستودعات جيش الإسلام فى القلمون الشرقى بسوريا، وأحد الفصائل الجهادية السنية،  ذبحاً بطريقة بشعة فى مدينة دمشق.

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