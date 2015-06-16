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أهمها تعسر الولادة.. تعرف على أسباب تلف وقطع أعصاب الأطراف

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أهمها تعسر الولادة.. تعرف على أسباب تلف وقطع أعصاب الأطراف أهمها تعسر الولادة.. تعرف على أسباب تلف وقطع أعصاب الأطراف
كثير من الأشخاص يتعرضون للإصابة ببعض الكدمات والجروح تؤدى لقطع بالعصب أو حدوث تلف بالأعصاب، نتيجة أسباب وعوامل مختلفة منها تعسر الولادة التى تساهم فى تمزق الأعصاب المتواجدة اسفل كتف المولود.

حول ذلك يقول الدكتور أحمد عياد أخصائى جراحة المخ والأعصاب، إن تعرض الأعصاب المتواجدة بالأطراف لحدوث تلف أو عطب أو قطع بالأعصاب الطرفية أحد المشاكل التى تتطلب خضوع الشخص لإجراء بعض الجراحات .

يستكمل د. عياد قائلا "هناك أسباب وعوامل عديد تساهم فى حدوث قطع أو تلف بالأعصاب وأهمها":

1) حدوث كدمات أو كسور بالفقرات العنقية أو الفقرات القطنية والتى تساهم فى حدوث ضغط على الأعصاب الطرفية المغذية لطرفيين العلويين.
>2) القطع المباشر للأعصاب باستخدام الآلات الحادة .
>3) بعض الانزلاقات الغضروفية التى تؤثر على مخرج الأعصاب .
>4)إصابة الضفيرة العصبية والمتواجدة أسفل كتف الطفل وهو ما يحدث أثناء الولادة فى حالة تعسرها مما ينتج عنه تلف الأعصاب الطرفية لطفل .
>5)اختناق الأعصاب يحدث ذلك غالبا عند مرورها فوق العظام مثل حدوث متلازمة النفق الرسغى.

أضاف د. عياد قائلا "يتم تشخيص ذلك من خلال عمل رسم عضلات وأعصاب كما غالبا يكون العلاج دوائيا أو جراحيا على حسب الحالة الصحية ونسبة التلف الموجد.

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مصر 365