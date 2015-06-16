نصائح تجنبك الإصابة بالحموضة تناول الزبادى وقلل من الأطعمة الدسمة وابتعد عن التوابل الحريفة

أكد الدكتور عمر هيكل أستاذ الكبد والجهاز الهضمى أن هناك عددا كبيرا من المرضى يعانى من حموضة المعدة.

وقال: تعتبر حموضة المعدة من الأمراض الشائعة فى العصر الحديث ويشعر المريض بآلام بسيطة أعلى البطن، وقد يشعر بعض المرضى بحرقان وآلام بالمعدة إلى الصدر، وقد يصل إلى الفم، موضحا أن حدة هذه الأعراض تزداد عند النوم مساء، خصوصا إذا كان الشخص المريض زاد من كمية الطعام مساء وكانت نوعية الأكل تزداد بها نسبة التوابل والبهارات أو تناول العصائر الحمضية مثل الليمون والبرتقال أو المخلالات.

وأشار إلى أن من أسباب زيادة الحموضة هو الإكثار من المسكنات مثل الأسبرين وأدوية الروماتيزم وكذلك المواد الحمضية مثل الليمون والخل والفلفل الأسمر أو التوابل الحريفة والوجبات السريعة، لاحتوائها على بعض المواد الحافظة مثل الصوديوم وكذلك طريقة طهى هذه الوجبات السريعة واستخدام الزيوت والسمن المهدرج بها تؤدى إلى زيادة نشاط الغدد والأنسجة الموجودة بغشاء المعدة والتى تفرز ويزيد إفراز الحامض المعدى فى هذه الأثناء.

وقال: إن إفراز حامض المعدة يزيد عند الأشخاص المدخنين والذين يتعاطون الكحوليات، وأيضا عند إصابة المرضى بالجرثومة الحلزونية، لأن كل هذه العوامل تزيد من إفراز الحامض المعدى والتى تكثر فى مرضى قرحة المعدة والإثنى عشر إلا أن الإصابة بالجرثومة الحلزونية تؤدى إلى زيادة إفراز حامض المعدة، وتؤدى إلى إفراز الحامض المعدى وإذا أهمل علاجها قد تؤدى فى بعض الأحيان إلى بداية أورام سرطانية محدودة.

وأشار، يعتمد علاج الحموضة أساسا على معرفة السبب وعلاجه يعتمد أساسا بالامتناع عن التدخين وأيضا منع أو الإقلال قدر الإمكان من المسكنات وأدوية الروماتيزم والأسبرين لأن كل هذه الأدوية تنشط وتزيد من إفراز الحامض المعدى من الخلايا الموجودة بغشاء المعدة والإثنى عشر.

وينصح بتناول الزبادى واللبن واللبن الرايب والفواكه والخضراوات غير الحمضية والبعد عن تناول الوجبات الجاهزة المشبعة بالدهون، وكذلك عدم تناول اللحوم المحمرة ويمكن تناول قليل من العرقسوس، خاصة فى رمضان ونحذر من زيادته، حيث قد يؤدى إلى ارتفاع الضغط وتورم القدمين ولكن قليلا منه يريح حموضة المعدة.

ويعطى هؤلاء المرضى بعض الأدوية والعقاقير التى تعادل زيادة حامض المعدة مثل مالوكس بلس أو الجافسكون والذى يعطى نتائج مشجعة خاصة فى مرضى ارتجاع حامض المعدة على المرىء، موضحا أنه يمكن أن تعطى الأدوية التى تعمل على تثبيط بعض الإنزيمات التى تزيد من إفراز حامض المعدة مثل زنتاك ولكن الثورة العلمية الحديثة والتقدم العلمى أظهر لنا بعض الأدوية الحديثة التى تعمل على عدم تكوين هذا الحامض أساسا من الخلايا المنتجة له مثل النكسيم أو الكونتر لوك.