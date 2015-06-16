قلنسوة تساعد فى تقليل فقدان الشعر خلال العلاج الكيميائى لمرضى السرطان

كشف فريق من الباحثين فى مستشفى ألمانى كبير عن قلنسوة (طاقية) باردة مصممة حديثا توضع على الرأس، يمكن أن تساعد بشكل ملحوظ فى تقليل سقوط الشعر خلال العلاج الكيميائى لمرضى السرطان.

ويعد تساقط الشعر من بين الآثار الجانبية الأكثر تسببا للضغط العصبى خلال علاجات سرطان الثدى، ولذا فإن تجنيب المرضى العبء النفسى الإضافى سوف يساعدهم على التعافى بشكل أسرع.

>جدير بالذكر أن التقنية الأساسية فى هذه الفكرة ليست جديدة ولكن فى كلية الطب بجامعة هانوفر أتى تصميم جديد للقلنسوة الباردة المصنوعة من السيليكون بنتائج مبهرة خلال تجربة استمرت لمدة عام.

>وقالت تجونج - ون بارك – سيمون، نائب مدير جناح علاج النساء، حيث أنهت 19 مريضة بسرطان الثدى حتى الآن العلاج الكيميائى باستخدام تلك القلنسوة :"إننا كنا متشككين للغاية ولكن ذهلنا بالنتائج ".

>وتسمح القلنسوة التى تكون محكمة على الرأس بتبريد فروة الرأس إلى ثلاث أو خمس درجات مئوية. وتنظم مستشعرات عمل نظام التبريد. وتقوم هذه العملية بتضييق الأوعية الدموية الموضعية أسفل الجلد وتقلل كمية العلاج الكيميائى التى تصل إلى بصيلات الشعر.

>وبعيدا عن بعض الشعور بالصداع الناتج عن انخفاض الحرارة، لم يتم رصد أى آثار سلبية أخرى لاستخدام هذه القلنسوة حتى الآن.

>غير أن الاستفادة تختلف من مريض لآخر، حيث تكون النتيجة أقل فاعلية فى بعض الحالات. كما أن هذا الأمر ليس مؤثرا فى التعامل مع علاج جميع أنواع الأورام.