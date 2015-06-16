7 وسائل عملية لحل الخلافات الزوجية.. أهمها ماتكتمش فى نفسك

تعد المشاكل الزوجية بسبب عدم التفاهم بين الزوجين أو عدم التلاقى فى إحدى نقاط التفاهم، من أكثر الأشياء التى تؤدى لهدم الأسرة، ويسعى كل زوجين للوصول للحل الأمثل للتخلص من هذه المشكلات، ولكن ما هى الطريقة الأفضل لذلك؟.

وحول ذلك يقدم الدكتور محمد على أخصائى الطب النفسى، بعض النصائح للقضاء والتخلص من المشاكل الزوجية، ومنها:

1- تجنب التحدث بأسلوب حاد لأن هذا يزيد من المشكلة.

>2- تحديد إذا كانت هذه المشكلة خلافا أم سوء تفاهم وتفهمها والوصول لحلها.

>3- التعبير عما يشعر به كل طرف من ضيق بسبب الطرف الآخر.

>4- تجنب تدخل الأشخاص الآخرين فى حياتك ومشاكلك الزوجية، لأن هذا يزيد من المشكلة ولا يقدم لها آية حلول.

>5- ينصح بالاعتراف بالخطأ وعدم تجاهله والتمادى فى العناد، لأن هذا يتسبب فى التمادى فى المشكلة.

>6- على كل طرف تقبل عيوب الطرف الآخر وذلك لتجنب المشاكل.

>7- ينصح بالهدوء وعدم المبادرة فى حل المشكلة فى حالة الشعور بالعصبية لأن هذا يزيد من المشكلة.