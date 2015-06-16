تقرير خبراء الصوتيات يؤكد اتهام 2 موظفين بحى البساتين بتلقى رشوة

كشفت تحقيقات المستشار شريف معتز رئيس نيابة البساتين فى قضية اتهام اثنين من موظفى حى البساتين بتلقى رشوة من صاحب مصنع مقابل عدم إزالة المصنع ملكه لكونه بدون ترخيص أن الاتهامات الموجهة إليهما صحيحة بعد أن أكد تقرير خبراء الصوتيات الخاص بالمكالمات المسجلة بين المتهمين وصاحب المصنع أنها حقيقية ومتطابقة ولا يوجد حذف بها

كانت تحقيقات النيابة توصلت إلى أن "ن.س" و"ا.ع" مسئولين بالحى طلبا من صاحب مصنع رخام مبلغ مالى لعدم اتخاذ قرار بإزالة جزء من المصنع تم بناؤه دون الحصول على أى تراخيص، وحصلا منه على مبلغ الفين جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 7 آلاف جنيه أخرى كانا سيحصلان عليها، وهو ما دفع صاحب المصنع للإبلاغ عنهما، وتبين من خلال التحريات صحة الاتهامات المنسوبة إليهما، فتم إعداد كمين لهما وضبطهما بمقهى بمنطقة البساتين أثناء الحصول على مبلغ الرشوة، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.