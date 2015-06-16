بالصور.. ضبط سيارة محملة بـ90 كيلو بانجو على معدية سيارات القنطرة

تمكنت قوات حرس الحدود المعينة على معدية سيارات القنطرة شرق بالإسماعيلية من ضبط سيارة محملة بأجولة شعير بداخلها 90 كيلو بانجو.

أثناء قيام قوات حرس الحدود المعينة على معدية سيارات القنطرة شرق بالجانب الشرقى لقناة السويس بممارسة عملها فى فحص الأفراد والسيارة العابرة لقناة السويس من الجانب الشرقى إلى الجانب الغربى لقناة السويس تمكنت القوات من ضبط السيارة رقم (6953 ط أ و) قيادة المدعو (إ.ع.ع) 65 سنة سائق ومقيم العريش شمال سيناء محمل على السيارة 98 جوالا من محصول الشعير وبتفتيشها تم العثور على 43 لفافة من نبات البانجو المخدر داخل تلك الأجولة وزنت ما يقرب من 90 كيلو جرام بانجو.

تم التحفظ على السيارة والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 33 لسنة 2015 أحوال مركز شرطة القنطرة شرق.

وبعرض المتهم على النيابة العامة قرر المستشار أحمد الشخب وكيل النائب العام بإشراف المستشار محمد العوضى رئيس النيابة الكلية بالإسماعيلية حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.