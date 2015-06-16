دخل مستشفى دبي ميتا وخرج منه ماشيا على قدميه

غرف الطوارئ في جميع المستشفيات لديها قصص مثيرة للدهشة وهذا الأمر لا يختلف في مستشفى دبي وفقاً للدكتور محمود غنايم، رئيس قسم الطوارئ في مستشفى دبي.

إذ نقل موقع "إيميريتس 24/7" عن الدكتور قوله أن قسم الطوارئ في مستشفى دبي يشهد حالات مثيرة بشكل يومي، ففي إحدى المرات دخل شاب لبناني إلى قسم الطوارئ ميتا وخرج منه ماشيا على قدميه. وأوضح الدكتور أن هذه الحالة لن ينساها أبدا، إذ أدخل الشاب إلى المستشفى وكان قلبه قد توقف تماماً واعتبر في عداد الموتى.

وأوضح الطبيب أنه في قسم الطوارئ يعمل الفريق على إنعاش قلب المريض لمدة 20 دقيقة لمحاولة إرجاعه إلى الحياة، وأحيانا لأكثر من ساعتين حرصا من الفريق على بذل قصارى جهده لإنقاذ الأرواح. وفي حالة الشاب اللبناني واصل الفريق إنعاشه بين فترة وأخرى حتى حدثت المعجزة وبدأ قلبه ينبض من جديد. ولا يزال الشاب يراجع المستشفى للاطمئنان عن صحته.

وفي حادثة أخرى ذكر الطبيب أن سيدة دخلت القسم لشعورها بوعكة صحية بسيطة وكانت برفقة زوجها وأطفالها، ولم تكن تعاني من أي مشكلة طبية خطيرة، وفجأة سقطت جثة خامدة أمام عائلتها.

وهي حادثة أثرت عفي جميع العاملين في المستشفى والذين يواصلون عملهم بنفس الوتيرة رغم ما يشهدونه من مآسي وحالات مؤثرة.

ويستقبل مستشفى دبي حوالي 350 إلى 400 حالة طارئة من مختلف الأعمار والجنسيات بشكل يومي ويتم تصنيف الحالات وفقاً لخطورتها ووفقاً لسن المراجعين. وأوضح الدكتور أن حالات الربو هي من أكثر الحالات شيوعا خاصة بين شهري أغسطس وسبتمبر، حيث ترتفع درجات الحرارة. كما تنتشر حالات التسمم الغذائي والإسهال بين الأطفال.

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