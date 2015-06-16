الأهلي يتوصل لاتفاق مع «السولية» لضمه 4 مواسم مقابل 20 مليون جنيه

توصل مسؤولو لجنة الكرة بالنادي الأهلي ، لاتفاق مع عمرو السولية، لاعب النادي الإسماعيلي، للانضمام إلى القلعة الحمراء 4 مواسم نظير 20 مليون جنيه.

ويتقاضى اللاعب 13 مليون جنيه مقسمة على المواسم الأربعة تبدأ بـ 2.5 مليون جنيه في السنة الأولي، على أن يحصل الإسماعيلي على 7 ملايين جنيه نظير الاستغناء الخاص باللاعب.

وينتظر أن يجري مسؤولو الأهلي اتصالات مع نظرائهم بالإسماعيلي لمحاولة إقناعهم بالموافقة على المبلغ المعروض، خاصة أن «السولية» يحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل، دون حصول ناديه على أي مبالغ.