تأجيل طعون إلغاء تخصيص أرض منجم السكرى لمدة 30 عاما لـ27 أكتوبر

قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء، تأجيل الطعون المقدمة من وائل حمدى، المحامى بالنقض، والمهندس حمدى الفخرانى، إلغاء تخصيص أرض منجم السكرى لمدة 30 عاما لجلسة 27 أكتوبر المقبل.

تعود وقائع الطعون إلى نزاع تداول أمام محكمة القضاء الإدارى أول درجة، وذلك بعد أن طالب المدعون ببطلان القرار بقانون باتفاقية الامتياز المتعلقة بالتنقيب عن الذهب الموقعة بين هيئة المناجم والمحاجر والشركة الفرعونية لمناجم الذهب والتى بموجبها خصصت الدولة للشركة مساحة خمسة آلاف و450 كيلو للتنقيب فيها وهو النزاع الذى انتهى إلى الحكم المطعون فيه.

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