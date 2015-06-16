النيابة تحقق مع المتهم بقتل كبابجى ووالدته داخل سيارتهما فى المعادى

يباشر المستشار طارق أبو زايد المحامي العام الأول للنيابات،التحقيق مع المتهم بقتل صاحب محل كباب ووالدته، داخل سيارتهما بمنطقة المعادي.

وكان قسم شرطة المعادى، قد تلقى بلاغًا يفيد مقتل سيدة وصاحب محل كباب داخل سيارتهما، بشارع 106 بذات المنطقة وعلى الفور 4تم الانتقال إلى مكان الحادث، وتبين بأن السيدة والدة المجني عليه، وتحرر المحضر اللازم للواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

يذكر أن مجهولون أطلقوا الرصاص على المجني عليهما،اثناء استقلالهما سيارة وفروا هاربين ، وعلى الفور انتقل شريف اشرف مدير نيابة الحوادث الى مكان الحادث للمعاينة ، ثم امر بتحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة ضبط وإحضار مرتكبي الواقعة والتحفظ على السيارة التي عُثر على المجني عليهما بها.

وتمكنت قوات الامن من القبض على شخص عقب الاشتباه فيه اثناء مروره باحد الشوارع ،فى وقت متاخر، وبالكشف عن هويته ، اتضح بان مواصفاته مطابقة لاقوال شهود عيان واقعة قتل سيدة ونجلها الكبابجى بالمعادى ، وحرر المحضر، وتم عرضه على النيابة للتحقيق.

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