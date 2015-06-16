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توقف محطة مياه الشرب بـ«أبو تشت» بقنا عن العمل لمدة 3 أيام لأعمال الصيانة

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توقف محطة مياه الشرب بـ«أبو تشت» بقنا عن العمل لمدة 3 أيام لأعمال الصيانة توقف محطة مياه الشرب بـ«أبو تشت» بقنا عن العمل لمدة 3 أيام لأعمال الصيانة

أعلن اللواء هانى محمود حمدي،  رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي،  عن توقف محطة مياه أبو تشت النقالي عن العمل، لمدة ثلاثة أيام متتالية إعتباراً من الغد، الأربعاء، نتيجة أعمال الصيانة اللازمة بالفلاتر وتغيير الوسط الترشيحي ضماناً لجودة وسلامة مياه الشرب وتحسين مستوي الخدمة.

وأضاف حمدى، أنه سوف يتم تشغيل محطة مياه قرية الزرايب، المدمجة بأ بوتشت والتى تصرف 30ل/ث، كمصدر بديل لتغذية مدينة أبوتشت بالكامل بالإضافة، إلي تشغيل الآبار الإرتوازية بالمحطة النقالي تزامناُ مع دخول شهر رمضان، مما يسهم في عدم تأثر مدينة أبوتشت بأعمال الصيانة مع زيادة كمية المياه المنتجة.

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