تقرير.. هال سيتي يوضح موقفه من الإبقاء على المحمدي

أفاد تقرير نشرته صحيفة (هال دايلي ميل) المتخصصة في أخبار مدينة هال التابع لها نادي هال سيتي بأن الأخير ليست لديه أي نية في بيع لاعبه المصري أحمد المحمدي لأحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار التقرير إلى أن المحمدي يعد أحد الأعمدة الأساسية في نادي هال سيتي، وأن الأخير لن يفرط فيه بعد التقارير الصحفية التي أكدت جاهزية نادي إيفرتون لدفع مبلغ 4 مليون جنيه إسترليني مقابل الدولي المصري.

وأكد التقرير أن هال سيتي لم يتلق أي عرض رسمي حتى اللحظة من أجل بيع لاعبه المصري، لكنه يرغب في وضح حدا للتكهنات التي تزعم بأن اللاعب ربما يرحل بعدما هبط الفريق لدوري الدرجة الأولى بإنجلترا.

وأوضح التقرير أن ستيف بروس مدرب الفريق تحدث مع المالكان المصريان للنادي عاصم وإيهاب علام مبديا رغبته في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق لسعيه للعودة للدوري الممتاز سريعا.

وسخر كاتب التقرير من المبلغ الذي قد يتم عرضه من أجل المحمدي (4 مليون إسترليني)، مؤكدا أن هال قد يستغنى فقط عن اللاعب إذا وصله عرض من 8 أرقام، أي 10 مليون إسترليني فأكثر.

وأشار التقرير إلى أن ولاء المحمدي الشديد تجاه مدربه ستيف بروس، الذي عمله معه في سندرلاند أيضا، قد يمنعه من الرحيل عن الفريق. وعلى الأرجح سيقدم له النادي عرضا للتجديد الشهر القادم، حين يبدأ استعداداته للموسم المقبل، إذ ينتهي تعاقده صيف 2016. فهو حاليا في أجازة مع عائلته بمصر ولم يشارك مع منتخب بلاده في مباراتي مالاوي وتنزانيا بسبب الإصابة.