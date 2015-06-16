الأهلي: نلتمس العذر لصالح جمعة.. وتصريحاته لن تؤثر على انضمامه لنا

انتقد وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي تصريحات صالح جمعة لاعب وسط إنبي التي لوح فيها بإمكانية الانضمام للزمالك.

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وقال جمعة في تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب ٩٠٩٠": "من يتكلم كثيرا يخطئ كثيرا، ولا يفلت من توريط وسائل الإعلام له في مشاكل عديدة".

وأضاف "ولكن صالح جمعة لاعب صغير وخبراته قليل، لذا التمس له العذر".

ووجه الصخرة رسالة للاعب الشاب "من يحب الأهلي. الأهلي يحبه ويتمسك به".

وحول إمكانية تأثير تصريحات اللاعب الأخيرة علي إتمام الصفقة، اختتم وائل جمعة "لا أعتقد، لأن صالح جمعة أكد أكثر من مرة أن رغبته الأولي هي اللعب للأهلي بعد العودة من البرتغال".