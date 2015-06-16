جمعة يجيب .. لماذا مباراة المقاصة صعبة على الأهلي

شدد وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي علي صعوبة مواجهة مصر للمقاصة غدا الأربعاء في الأسبوع ٣٤ من الدوري بسبب الغيابات العديدة.

وأشار وائل جمعة إلي أن الفارس الأحمر يعاني من غياب ١٢ لاعبا بسبب الإيقاف والإصابات.

وأوضح في تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب 9090": "يغيب حسام غالي ووليد سليمان ومحمد هاني ومحمد نجيب وعبد الله السعيد".

وأضاف "سنفقد أيضا كل من شريف اكرامي وحسين السيد ومؤمن زكريا وعماد متعب ومحمود تريزيجيه وبيتر إيبي بسبب الإصابة".

كما تحوم شكوك حول مشاركة صلاح الدين سعيد لتأخر عودته من مباراة لمنتخب إثيوبيا في تصفيات كأس أفريقيا ٢٠١٧.

واختتم مدير الكرة بالأهلي "صعوبة مواجهة المقاصة لأنه من أفضل فرق الدوري، ويلعب كرة جماعية، وحقق نتائج جيدة في الفترة الأخيرة".

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد ٦١ نقطة متأخرا بفارق الأهداف عن إنبي، بينما يتصدر الزمالك برصيد ٧٠ نقطة.