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وليد صلاح الدين: رمضان صبحي سيكون أفضل من صلاح في هذه الحالة

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وليد صلاح الدين: رمضان صبحي سيكون أفضل من صلاح في هذه الحالة وليد صلاح الدين: رمضان صبحي سيكون أفضل من صلاح في هذه الحالة

تنبأ وليد صلاح الدين عضو لجنة الكرة بالنادي الأهلي أن رمضان صبحي لاعب الفريق سيكون أفضل من محمد صلاح مهاجم فيورنتينا الإيطالي بشرط توافر عدة عوامل.

وقال صلاح الدين:"رمضان يبلغ 18 سنة، لو أصبح لاعبًا دوليًا في هذا السن، يحتاج للحفاظ على تركيزه ليكون لاعبًا أساسيًا في منتخب ".

وأضاف عبر قناة (الأهلي) "كذلك في حالة مشاركته في كأس إفريقيا بعد عامين في الجابون، وجاءه عرض من ناد أوروبي، أعتقد وقتها مستواه سيفوق محمد صلاح".

واختتم نجم الأهلي السابق "رمضان صبحي لديه موهبة كبيرة، ومن الوارد بقوة أن يكون أحد النجوم الذين سيكتبون تاريخ الكرة المصرية في الفترة القادمة".

يُذكر أن رمضان صبحي خاض أول مباراة دولية مع الأول أمام تنزانيا في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2017.

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