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انتقالات - وليد صلاح يوضح لـ في الجول.. كيف يشكل أنطوي ' ثنائيا رائعا للأهلي ' مع إيفونا

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انتقالات - وليد صلاح يوضح لـ في الجول.. كيف يشكل أنطوي ' ثنائيا رائعا للأهلي ' مع إيفونا انتقالات - وليد صلاح يوضح لـ في الجول.. كيف يشكل أنطوي ' ثنائيا رائعا للأهلي ' مع إيفونا

ماذا لو نجح الأهلي في ضم ماليك إيفونا بعدما حصل على توقيع جون أنطوي. هل يستطيع الثنائي اللعب معا؟ أم سيشارك واحد على حساب الآخر؟ وليد صلاح الدين عضو لجنة الكرة يجيب لـFilGoal.com.

سأل FilGoal.com صلاح الدين بوصفه أحد المحللين المميزين للعبة في . ما رأيك في ماليك إيفونا يا وليد؟

أجاب وليد صلاح الدين "إيفونا يجيد استخدام قدميه اليمنى واليسرى بالتميز ذاته. هذا أمر مهم للغاية".

وتابع "إيفونا أيضا ممتاز في الكرات العرضية. هذه نقطة مهمة أخرى".

وأفصح وليد صلاح الدين "وبالنسبة لي كمهاجم ومحلل أرى ميزة أخرى. إيفونا يجيد دورا هاما جدا، وهو أن يصبح محطة لعب لرفاقه".

وأوضح "إنه مهاجم لا ينتظر الكرة في مكانه. كذلك يملك خبرة كبيرة بوصفه هدافا للدوري المغربي مع الوداد".

إيفونا وأنطوي

وقال وليد صلاح الدين: "تابعت عن قرب مباراة الجابون وكوت ديفوار. إيفونا لم يكن يلعب كرأس حربة، بل كمهاجم متأخر. هذا يوضح لنا الكثير".

وأوضح "هذا الأمر أوضح لنا أن إيفونا أيضا لاعب مهاري ويملك قدرة المشاركة كصانع لعب".

وأكمل "يستطيع إيفونا أن يلعب دور المحطة لأنطوي على سبيل المثال لو نجح الأهلي في إتمام الصفقتين".

وأتم "سيشكل أنطوي وإيفونا وقتها ثنائيا ممتازا للأهلي".

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