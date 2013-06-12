وزير النقل يعود إلى القاهرة بعد زيارة لتركيا

كتب : أ ش أ منذ 5 دقائق

عاد وزير النقل والمواصلات، الدكتور حاتم عبداللطيف، إلى القاهرة بعد زيارة لتركيا استغرقت عدة أيام.

وقال وزير النقل، اليوم، إنه اجتمع خلال زيارته بعدد من الشركات المصنعة للسفن وعدد آخر من شركات التشغيل الخاصة بنقل الركاب داخل مضيق البوسفور، حيث تلقت وزارة النقل أكثر من طلب من رجال الأعمال المشاركين في هذا اللقاء حضور ورشة العمل التي ستقام في مصر منتصف هذا الشهر بخصوص الاستثمار داخل قطاع النقل المصري.

وأكد وزير النقل على ضرورة تفعيل عمل المنظمة في مجالات النقل ووجود خطة عمل لكل محور من محاور التعاون حتى يمكن الاستفادة من الإمكانات الموجودة لدى الدول الأعضاء، مبديا استعداد مصر للعب دور محوري في تفعيل التعاون بين الدول الأعضاء في مجال النقل.

وأضاف عبداللطيف، أن مصر على استعداد لوضع خطة العمل الخاصة بهذا الموضوع، وكذلك تنظيم لقاء يجمع بين وزراء النقل للدول الأعضاء يمكن عقده مع مطلع العام المقبل، وقبل انعقاد القمة القادمة للمنظمة، التي ستنعقد في تركيا في النصف الثاني من العام المقبل.

وتم توقيع اتفاقيتين للنقل البري والبحري، بالإضافة إلى توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة النقل التركية ووزارة النقل بشأن السكك الحديدية، والتي كانت تهدف إلى استعراض أوجه تطوير السكك الحديدية داخل مصر.