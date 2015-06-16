«أحلامنا» مسلسل إذاعي في رمضان لنشر قيم حقوق الإنسان

يبدأ المجلس القومي لحقوق الإنسان في بث مسلسل درامي اجتماعي بأسم”أحلامنا” في الإذاعة المصرية خلال شهر رمضان، يتضمن المسلسل رسالة توعوية لحقوق المرأة من خلال قالب فني جذاب وغير مباشر.

يبدأ بث الحلقات أول أيام الشهر المبارك، ويستمر يوميا ً وذلك في تمام الساعة 5:15 عصرا ً على موجات إذاعة صوت العرب. المسلسل تأليف الكاتب سمير الجمل وإخراج هاني فؤاد.

وذلك انطلاقاً من مهمة المجلس الرئيسية الخاصة بنشر ثقافة حقوق الإنسان، واستمرارا ً للتعاون مع الإذاعة المصرية، وإيمانا ًبدورها الهام، وبتأثير الدراما والفن الراقي على تشكيل الوعي وتكوين الآراء.