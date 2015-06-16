بالصور…مركز شباب بنى عبيد بالدقهلية يتحول إلى حظيرة للحيوانات

تحول مركز شباب بنى عبيد إلى حظيرة للحيوانات وسط غياب جميع الأنشطة الإهمال يقتل مركز شباب بنى عبيد حيث تحول إلى خرابة ومرعى للحيوانات والحمير وشباب المدينة : أصبح خارج نطاق الخدمة و يتعرض لإهدار المال العام

وقال محمد عبد الغنى شادى المنسق الإعلامى لتحالف شباب الثورة المبنى تم إزالته منذ أكثر من 7 سنوات تمهيدا لإعاده بناءه وكان هناك تصدعات في سقف المبنى وحتى الآن لم ينظر له أحد و أصبح خرابة ومرعى للحيوانات والحمير ومكانا ً لإلقاء القمامة ومخلفات البناء

وطالب المنسق الإعلامى لتحالف شباب الثورة من المسئولين تبنى مشكلة بناء مركز شباب بنى عبيد والنظر فى شكوى المواطنين وعمل زيارة لأرض مركز الشباب وفتح ملفاته على الطبيعة ، ومحاسبه المقصرين والمتسببين فى إهدار المال العام.