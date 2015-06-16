4 عادات جماليّة خطيرة، انتبهي منها

هناك بعض العادات السيئة التي نتبعها جميعاً ولا نعلم بأنها تضر بشرتنا وقد تحملها إلى عتبات الشيخوخة المبكرة ونحن لا نعلم، فما هي هذه العادات؟ وكيف يمكننا التخلص منها؟

إليك دليل "سيِّدتي نت" الذي يحتوي على هذه العادات السيئة والمؤذية لبشرتك لتتجنبيها:

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1. تقاسم المكياج مع الصديقات

قد تشاركين صديقتك المقربة أو أختك في الملابس أو المجوهرات، ولا بأس في ذلك، ولكن مشاركتها المكياج فذلك أمر غاية في الخطورة، فعند تقاسم منتجات التجميل الخاصة بك مع صديقتك قد يؤدي ذلك إلى انتقال العدوى الغير متوقعة والبكتيريا، مما يعمل على الإضرار ببشرتك من جهة والتقليل من عمر منتجاتك من جهة أخرى.

2. استخدام مكياج منتهي الصلاحية

عليك مراعاة تاريخ الصلاحية بدقة مع تجنب وضع منتجات العناية بالبشرة منتهية الصلاحية تحت أي ظرف من الظروف، فأنت بذلك قد تسببين الأذى لبشرتك، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب والبثور والكثير من المشاكل الأخرى.

3. النوم قبل إزالة المكياج

قد تكونين متعبة كثيراً ولا تستطيعين إزالة المكياج عن بشرتك فتنامين به، ولكن تمهلي فهل رأيت ملامح وجهك في صباح اليوم التالي؟ بالتأكيد ستكون متعبة ومرهقة، فالنوم وأنت تضعين منتجات التجميل يؤدي إلى سد مسام البشرة وتهيج العينين والعديد من الأضرار الأخرى، إضافة إلى منع البشرة من التجدد أثناء فترة النوم والراحة.

4. عدم الاهتمام بمكونات مواد العناية بالبشرة

بعض منتجات المكياج تحتوي على مكونات غاية في الخطورة كالفورمالديهايد الذي يؤذي البشرة وقد يسبب لها الأمراض السرطانية، لذا احرصي عند شراء منتجاتك الخاصة على قراءة المكونات جيداً واختيار ما يناسبك.

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