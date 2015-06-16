تألقي بصور الـ Selfie كمشاهير هوليوود

نجد أنّ المشاهير قد أصبحوا يهتمون بصور السيلفي كثيرًا في الآونة الأخيرة، وذلك بشكل مختلف كإطلالة شعر جديدة، أو إطلالة خالية من المكياج، أو حتى إطلالة صباحية عند الاستيقاظ من النوم.

وعلى الرغم من أنّ معظم الإطلالات هي إطلالات عفوية خالية من المكياج أو تجهيزات التصوير، إلا أنها دائمًا ما تظهر جذابةً ومحببةً لدى الجماهير.

فما خطوات النجوم للحصول على تلك الصور العفوية الجميلة؟ وكيف يمكننا الحصول على بعض صور السيلفي البسيطة والجميلة كالمشاهير؟

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1. سيلفي على طريقة النجمة Miranda Kerr:

وللحصول على نظرة تشبه عارضة الأزياء Miranda Kerr قومي بتمشيط شعرك من الجذور إلى الأطراف على جانب واحد مع عمل ضفيرة بسيطة لشعرك من الخلف لتحصلي على نظرة تجمع بين المثالية لشعرك والبساطة كالنجمة

Miranda Kerr.

2. سيلفي على طريقة النجمة Jennifer Lopez:

للحصول على نظرة الممثلة Jennifer Lopez عليك الحصول على شعر مجعد. قومي بوضع القليل من الزيت على راحة يديك، ثم ضعيه على أطراف شعرك لتحصلي على شعر مجعد رطب ورائع، والتقطي الصورة مع خلفية بيضاء مضاءة مما يجعل الشعر المجعد يبدو أكثر تألقًا وروعةً.

3. سيلفي على طريقة Beyoncé:

لتحصلي على نظرة النجمة Beyoncé ضعي معطف الشعر الخاص بك، ثم قومي بتسريح شعرك بطريقة عفوية عشوائية.

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