الجامعة العربية ووزارة الصحة تكرمان جمعية «رسالة»

كرمت جامعة الدول العربية ووزارة الصحة ، جمعية رسالة لمساهمتها في توفير الدم من خلال حملات التبرع التي تنظمها الجمعية شهرياً، والتي تمكنت من توفير 22 ألف كيس دم لمرضى انيميا البحر المتوسط.

وقدم كل من الدكتور عادل العدوي وزير الصحة و الدكتورة ليلى نجم مديرة إدارة الصحة والشئون الإنسانية بجامعة الدول العربية درع التكريم لجمعية رسالة، خلال الاحتفال باليوم العالمى للتبرع بالدم بمقر جامعة الدول العربية.

قال محمود اأمير المتحدث باسم رسالة، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن ثناء وزير الصحة على دور جمعية رسالة وأنشطتها أثناء تكريمه للجمعية بدرع التميز في اليوم العالمي للتبرع بالدم يحمل الجمعية مزيد من العبء وبذل مزيد من الجهد في حملات التبرع بالدم .

وأشار الأمير، إلى أن تكريم جمعية رسالة جاء على جهودها المبذولة فى إنقاذ حياة أطفال مرضى أنيميا البحر المتوسط وكذلك الحالات الطارئة بجميع المستشفيات عن طريق توفير الدم اللازم لهذه الحالات.

مضيفاً أن الجمعية تمكنت خلال عام من توفير 22 ألف كيس دم و ٦٠٠٠ حالة طارئه.

وأوضح الأمير أن الجمعية قررت أن يكون الخميس الاول من كل شهر حملة للتبرع بالدم فى جميع فروع رسالة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع المركز القومى لنقل الدم بإرسل سيارة وأطباء عند الفروع ولجنة الدم تقوم بالاتصال بالمتطوعين للحضور للتبرع، وأنه يوجد اكثر من ٢٠٠٠٠ مريض انيميا البحر المتوسط اغلب المرضى اطفال يحتاجون للتبرع بالدم لإنقاذ حياتهم .

وكان الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، أكد على أهمية التبرع المنتظم بالدم من خلال حملات التبرع، مشيرا إلى أن نسبة المتبرعين المنتظمين لا تتعدى 1% من إجمالى السكان.

وقال وزير الصحة فى كلمته التى ألقاها خلال حفل التكريم ، إن توفير الدم الآمن والكافى يتطلب تبرع 3% على الأقل من إجمالى السكان بشكل منتظم، مشددا على ضرورة رفع معدل التبرع بالدم إلى ثلاثة أضعاف المعدل الحالى.