طلاب الثانوية بالشرقية يلتقطون سلفى مع مدير الأمن تعبيرا عن سهولة "الفرنساوى"

حالة من الارتياح عمت طلاب الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، بسبب سهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية (الفرنساوى)، حيث أعرب العديد منهم عن فرحتهم مؤكدين أن المادة عوضت ما فقدوه من درجات فى امتحان الفيزياء الذى كان يتسم بالصعوبة الشديدة.

وفى الأثناء، حرص بعض الطلاب على التقاط الصور السلفى مع اللواء مليجى فتوح مدير أمن الشرقية والقيادات المرافقة لهم الذين كان يتفقد اللجان من الخارج تعبيرًا عن فرحتهم بسهولة الامتحان.

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